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Хосе Мануэль Фернандес
№14
Защитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 нояб. 1989 (31) год
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Сарагоса
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
Сарагоса
3 : 0
Райо Вальекано
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3
Райо Вальекано
0
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
22:59
Сарагоса
3 : 2
Мальорка
11'
11'
11'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3
Мальорка
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Сарагоса
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:00
Сарагоса
1 : 1
Реал
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1
Реал
1
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Севилья
4 : 0
Сарагоса
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Сарагоса
0
был в запасе
01.03.2013
01 марта 2013
пт
22:59
Хетафе
2 : 0
Сарагоса
01.03.2013
01 марта 2013
пт
22:59
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2
Сарагоса
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
20:00
Сарагоса
2 : 2
Валенсия
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сарагоса
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
Сарагоса
1 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:00
минуты: 28' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 28' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
14:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
Сарагоса
0 : 0
Эспаньол
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0
Эспаньол
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур