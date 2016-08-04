Микель Саизар
№13
Вратарь
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 янв. 1983 (38) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:30
Спартак
0 : 1
АЕК
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
0
АЕК
1
был в запасе
28.07.2016 28 июля 2016 чт 18:00
АЕК
1 : 1
Спартак
28.07.2016 28 июля 2016 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Спартак
1
был в запасе