Джордан Обита
№11
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 дек. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
82'
82'
82'
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
82'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
2
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала