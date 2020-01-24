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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Нахки Уэллс
№32
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 июня 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
90'
90'
90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
90'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
был в запасе