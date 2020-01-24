Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крэйг Форсит
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
24 февр. 1989 (32) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2013/2014
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала