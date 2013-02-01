Янник Лёден
№3
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 июля 1989 (31) год
Рост
201
Вес
97
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 22:30
Вердер
2 : 0
Ганновер-96
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
2
Ганновер-96
0
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 19:30
Ганновер-96
3 : 2
Байер
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3
Байер
2
был в запасе