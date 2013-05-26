Антон (Антон де Висенте Адрио)
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 авг. 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Вальядолид
0 : 2
Сельта
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
0
Сельта
2
был в запасе