Доминик Самуэль
№44
Нападающий
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Команда
Гиллинхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 апр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:45
Сандерленд
3 : 0
Рединг
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:45
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3
Рединг
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Рединг
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Саутгемптон
1
Рединг
0
был в запасе