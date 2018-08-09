Урош Николич
№10
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Сербия
Дата рождения
14 дек. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Динамо
4 : 0
Зенит
66'
12'
66'
12'
66'
12'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
66'
12'
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо
4
Зенит
0
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд