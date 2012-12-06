Александер Ховдевик
№33
Вратарь
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
30 авг. 1992 (28) лет
Рост
191
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
1
Русенборг
0
был в запасе