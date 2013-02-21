Джованни Террани
№49
Нападающий
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Команда
Монца
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 окт. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
ЧФР Клуж
0 : 3
Интер
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЧФР Клуж
0
Интер
3
был в запасе