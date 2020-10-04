Антони Марсьяль
№11
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 дек. 1995 (25) лет
Рост
181
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ламела ударил Марсьяля локтем. Тот ответил – и удалился
#Антони Марсьяль
04 октября 2020, 20:06
Еще одна сложность во время коронавируса – стрижка. Даже Роналду делает прическу дома
#Криштиану Роналду
04 апреля 2020, 18:18
# новости спорта
Эрлинг Холанд – обладатель премии Golden Boy
21 ноября 2020, 12:50
Марсьяль забил в свои ворота в матче с «ПСЖ» – соперникам в этом сезоне он еще не забивал
21 октября 2020, 00:04
Впервые за семь лет игрок «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в матче АПЛ
25 июня 2020, 08:52