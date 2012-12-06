Максим Блан
№12
Полузащитник
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 янв. 1992 (29) лет
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Лион
2 : 0
Хапоэль Ирони
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лион
2
Хапоэль Ирони
0
был в запасе