Папе Хабиб Соу
№20
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
2 дек. 1985 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Панатинаикос
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур