Марко Фризон
№50
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 марта 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Удинезе
0 : 1
Ливерпуль
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Удинезе
0
Ливерпуль
1
был в запасе