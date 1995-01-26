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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Нико Бранденбургер
№27
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 янв. 1995 (26) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Боруссия
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур