Нико Бранденбургер
№27
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 янв. 1995 (26) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Боруссия
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур