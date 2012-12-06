Горан Ловре
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
23 марта 1982 (39) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Партизан
1 : 1
Рубин
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Рубин
1
был в запасе