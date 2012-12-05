Кристиан Линнберг
№36
Нападающий
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Команда
Нордшелланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
14 февр. 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
Челси
6 : 1
Нордшелланд
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Челси
6
Нордшелланд
1
был в запасе