Чуба Акпом
№10
Нападающий
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 21:00
ПАОК
2 : 1
Бенфика
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 70'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
ПАОК
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 70' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд