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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чуба Акпом
№10
Нападающий
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
21:00
ПАОК
2 : 1
Бенфика
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 70'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
ПАОК
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 70' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд