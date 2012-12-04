Зак Анса
№39
Нападающий
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 мая 1994 (26) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
Олимпиакос
2 : 1
Арсенал
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
2
Арсенал
1
был в запасе