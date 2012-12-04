Джернейд Мид
№53
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 окт. 1992 (28) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
Олимпиакос
2 : 1
Арсенал
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 83'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 83' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур