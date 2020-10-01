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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Хосе Родригес
№14
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 дек. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
22:00
Тоттенхэм
7 : 2
Маккаби
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Тоттенхэм
7
Маккаби
2
был в запасе
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
19:30
Ростов
1 : 2
Маккаби
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ростов
1
Маккаби
2
был в запасе