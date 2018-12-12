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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Эрик Моран
№39
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 мая 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2014/2015
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
23:00
Бенфика
1 : 0
АЕК
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
1
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
20:55
АЕК
0 : 2
Аякс
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
АЕК
0
Аякс
2
был в запасе
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
23:00
Бавария
2 : 0
АЕК
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
2
АЕК
0
был в запасе
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
АЕК
2 : 3
Бенфика
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АЕК
2
Бенфика
3
был в запасе
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:55
Аякс
3 : 0
АЕК
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Аякс
3
АЕК
0
был в запасе