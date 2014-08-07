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Олимпиада
Офир Мизрахи
№8
Полузащитник
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Команда
Хапоэль Ирони
Гражданство
Израиль
Дата рождения
4 дек. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
07.08.2014
07 авг. 2014
чт
20:00
Хапоэль Ирони
1 : 2
Динамо
07.08.2014
07 авг. 2014
чт
20:00
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1
Динамо
2
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014
31 июля 2014
чт
19:00
Динамо
1 : 1
Хапоэль Ирони
31.07.2014
31 июля 2014
чт
19:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо
1
Хапоэль Ирони
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд