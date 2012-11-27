Федерико Жерарди
№9
Нападающий
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Команда
Циттаделла
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 дек. 1987 (33) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе