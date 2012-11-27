Эванс Ньярко
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 июля 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
Боруссия
1 : 1
Фортуна
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
1
Фортуна
1
был в запасе