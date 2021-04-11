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Корай Гюнтер
№3
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 авг. 1994 (26) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
52'
52'
52'
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 50'
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
1
Верона
1
минуты: 1' - 50' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1
Сампдория
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Парма
1 : 0
Верона
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
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