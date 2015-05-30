Валерио Роззети
№27
Нападающий
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Команда
Лугано
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 авг. 1994 (26) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Дженоа
4
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Лацио
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Лацио
1
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Эмполи
2
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 2
Сампдория
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Сампдория
2
был в запасе
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1
Аталанта
0
был в запасе
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Аталанта
2
был в запасе