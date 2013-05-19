Умаро Кулибали
№0
Защитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Мали
Дата рождения
14 дек. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 16:00
Аталанта
2 : 2
Кьево
19.05.2013 19 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
2
Кьево
2
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Кьево
1 : 1
Парма
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Торино
2 : 0
Кьево
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2
Кьево
4
был в запасе
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе