Андреа Фулиньяти
№22
Вратарь
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Команда
Перуджа
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 окт. 1994 (26) лет
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 17:00
Наполи
2 : 0
Перуджа
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2
Перуджа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала