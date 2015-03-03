Лука Дюхольтц
№10
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 авг. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
Динамо
0 : 2
Боруссия
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
минуты: 53' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
0
Боруссия
2
минуты: 53' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала