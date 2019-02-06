Йонас Мефферт
№26
Полузащитник
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Команда
Хольштайн
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 сент. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 20:30
Хольштайн
0 : 1
Аугсбург
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
0
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
Хольштайн
2 : 1
Фрайбург
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
2
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
Мюнхен 1860
1 : 3
Хольштайн
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Хольштайн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала