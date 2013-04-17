Андреа Бандини
№48
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 февр. 1994 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
2
Рома
3
был в запасе