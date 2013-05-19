Давид Инчаусти Акин
№54
Защитник
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Команда
Палермо
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
13 янв. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Палермо
1 : 3
Парма
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Парма
3
был в запасе