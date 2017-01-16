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Эктор Эрнандес
№23
Защитник
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Команда
Нумансия
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 мая 1991 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Малага
0 : 2
Реал Сосьедад
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
22:45
Реал Сосьедад
0 : 4
Севилья
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0
Севилья
4
был в запасе
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
Реал Сосьедад
1 : 0
Бетис
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
14:00
Эйбар
2 : 0
Реал Сосьедад
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
23:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Лас-Пальмас
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
23:00
минуты: 33' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
4
Лас-Пальмас
1
минуты: 33' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:45
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:15
Реал Сосьедад
0 : 3
Реал
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0
Реал
3
был в запасе