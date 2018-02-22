Дмитрий Хлебас
№77
Нападающий
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
6 мая 1994 (26) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
Динамо
0 : 0
АЕК
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
0
АЕК
0
был в запасе