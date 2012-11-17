Алехандро Фернандес Портильо
№0
Защитник
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Команда
Малага
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 нояб. 1992 (28) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Осасуна
0 : 0
Малага
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0
Малага
0
был в запасе