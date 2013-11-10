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Бенедикт Рёкер
№12
Защитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 нояб. 1989 (31) год
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:30
Фрайбург
1 : 3
Штутгарт
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1
Штутгарт
3
был в запасе
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
21:30
Штутгарт
1 : 1
Нюрнберг
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
16:30
Штутгарт
6 : 2
Хоффенхайм
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
6
Хоффенхайм
2
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
18:30
Аугсбург
2 : 1
Штутгарт
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2
Штутгарт
1
был в запасе
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
Штутгарт
0 : 1
Байер
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0
Байер
1
был в запасе
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
16:30
Майнц
3 : 2
Штутгарт
46'
46'
46'
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
3
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур