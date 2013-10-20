Хорхе Песка
№30
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 февр. 1992 (29) лет
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 22:00
Вальядолид
2 : 2
Севилья
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
2
Севилья
2
был в запасе