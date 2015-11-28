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Теннис
Олимпиада
Алексей Курзенев
№18
Нападающий
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Команда
Амкар
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1995 (26) лет
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 0
Амкар
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
0
Амкар
0
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
16:15
Уфа
2 : 1
Амкар
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Амкар
1
был в запасе
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
17:00
Амкар
1 : 0
Ахмат
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар
1
Ахмат
0
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
12:00
Урал
3 : 1
Амкар
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
12:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
3
Амкар
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Амкар
1 : 1
Динамо
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Амкар
1
Динамо
1
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:30
Амкар
2 : 1
Мордовия
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Амкар
2
Мордовия
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1
Амкар
1
был в запасе
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
15:00
Амкар
1 : 3
Спартак
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Амкар
1
Спартак
3
был в запасе
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
13:30
ЦСКА
2 : 0
Амкар
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
2
Амкар
0
был в запасе
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
Рубин
0 : 2
Амкар
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
0
Амкар
2
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Амкар
0 : 1
Краснодар
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Амкар
0
Краснодар
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур