Владислав Семёнов
№75
Полузащитник
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Команда
Витязь
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июня 1995 (25) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.07.2016 31 июля 2016 вс 16:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Тюмень
31.07.2016 31 июля 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 5 тур
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:30
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур