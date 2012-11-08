Даниэль Рандак
№35
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
5 окт. 1993 (27) лет
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Байер
3 : 0
Рапид
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Байер
3
Рапид
0
был в запасе