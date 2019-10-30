Доминик Видра
№25
Полузащитник
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Команда
Эрцгебирге
Гражданство
Австрия
Дата рождения
21 марта 1994 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 22:45
Фортуна
2 : 1
Эрцгебирге
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фортуна
2
Эрцгебирге
1
был в запасе