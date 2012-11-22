Милан Йирасек
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
14 мая 1992 (28) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Спарта
1 : 1
Лион
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Лион
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
был в запасе