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Олимпиада
Симоне Паза
№28
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 янв. 1994 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2
Удинезе
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
Дженоа
0 : 0
Интер
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Лацио
3
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Интер
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3
Интер
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1
Интер
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3
Аталанта
4
был в запасе
03.04.2013
03 апр. 2013
ср
19:30
Сампдория
0 : 2
Интер
03.04.2013
03 апр. 2013
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
0
Интер
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Милан
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
Лацио
1 : 0
Интер
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
1
Интер
0
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
22:45
Интер
2 : 1
Наполи
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Наполи
1
был в запасе