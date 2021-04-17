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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Якоб Буск Йенсен
№12
Вратарь
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Команда
Унион
Гражданство
Дания
Дата рождения
12 сент. 1993 (27) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Унион
-:-
Штутгарт
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
-
Штутгарт
-
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
Унион
1 : 1
Хоффенхайм
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 1
Унион
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0
Унион
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
был в запасе