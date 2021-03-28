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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ивон Мвого
№28
Вратарь
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
6 июня 1994 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
был в запасе