Стивен Зама
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 марта 1993 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 15:45
Борнмут
0 : 2
Ливерпуль
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 15:45
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Борнмут
0
Ливерпуль
2
был в запасе