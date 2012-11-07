Джон Херрон
№14
Полузащитник
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Команда
Блэкпул
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
1 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
Селтик
2 : 1
Барселона
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Селтик
2
Барселона
1
был в запасе