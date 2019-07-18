Даниил Чалов
№4
Защитник
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Команда
Витебск
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
Витебск
1 : 1
КуПС
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Витебск
1
КуПС
1
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
КуПС
2 : 0
Витебск
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
КуПС
2
Витебск
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд